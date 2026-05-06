Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кстовской ЦРБ выявили нарушения условий труда медиков

Проверку провел Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области.

Источник: Нижегородская правда

В Кстовской ЦРБ обнаружили нарушения условий труда медиков. Из-за неправильной спецоценки работы с противоопухолевыми лекарствами сотрудники больницы лишились права на сокращённую рабочую неделю и выдачи молока, рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Проверку провел Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области. Там выяснили, что медикам незаконно занизили класс условий труда при работе с веществами 1-го класса опасности. По словам технического инспектора труда Михаила Бадьина, экспертная организация решила не исследовать химический фактор, из-за чего медики лишились льгот.

Кроме того, в картах спецоценки условий труда профсоюз нашел ошибочное основание для досрочной пенсии. Выявленные нарушения устранили.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что почти каждый третий нижегородец перерабатывает несколько раз в неделю.