В Кстовской ЦРБ выявили нарушения условий труда медиков

В Кстовской ЦРБ обнаружили нарушения условий труда медиков. Из-за неправильной спецоценки работы с противоопухолевыми лекарствами сотрудники больницы лишились права на сокращённую рабочую неделю и выдачи молока, рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Проверку провел Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области. Там выяснили, что медикам незаконно занизили класс условий труда при работе с веществами 1-го класса опасности. По словам технического инспектора труда Михаила Бадьина, экспертная организация решила не исследовать химический фактор, из-за чего медики лишились льгот.
Кроме того, в картах спецоценки условий труда профсоюз нашел ошибочное основание для досрочной пенсии. Выявленные нарушения устранили.
