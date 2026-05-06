Калининградец украл 11 золотых украшений на полмиллиона и продал их за 5 тысяч рублей

В Калининградской области в полицию Черняховска обратилась 40-летняя женщина. Неизвестные проникли в её дом и похитили ювелирные украшения на сумму около 500 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — им оказался ранее судимый 37-летний местный житель. Мужчину задержали при силовой поддержке Росгвардии.
По данным полиции, фигурант заранее присмотрел домовладение. Выбрав момент, когда хозяйка отсутствует, он взломал дверной замок с помощью инструментов и вынес 11 золотых украшений. Все драгоценности злоумышленник продал случайным прохожим, выручив за них около 5 тысяч рублей.
При обыске у него нашли одно похищенное золотое кольцо. Остальные украшения ищут. Кроме того, у мужчины изъяли наркотическое средство «соль», которое он хранил в чехле мобильного телефона.
В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по пп. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков). На время следствия его поместили под домашний арест. Наркосбытчика, у которого он приобрёл запрещённое вещество, также задержали и заключили под стражу, сообщили в УМВД по Калининградской области.