На проект реконструкции главного входа стадиона «Балтика» выделяют 4,2 млн рублей

О планах обновить входную группу стадиона «Балтика» стало известно в феврале 2024 года. На тот момент в минспорта сообщали, что проект реконструкции находится в процессе согласования. Привести вход «в единый вид с площадью» планировали до конца 2024 года. В марте того же года выяснилось, что при ремонте входной группы стадиона могут демонтировать колонны, так как они имеют «опасные отклонения от осей». «С нашими экспертизами и прочими обстоятельствами, затягивающими работы, загадывать сложно и даже вредно. Мы бы хотели всё сделать в этом году. Как выйдет на практике, сказать не могу», — сообщил тогда «Новому Калининграду» руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.