Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На проект реконструкции главного входа стадиона «Балтика» выделяют 4,2 млн рублей

Финансирование рассчитано на 2026 год.

На проведение проектных и изыскательских работ для дальнейшей реконструкции главного входа стадиона «Балтика» на проспекте Мира в Калининграде выделяют 4,2 млн рублей. Анонс закупки разместили на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится Государственное бюджетное учреждение культуры «Научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области». Полный объём финансового обеспечения — 4 230 313 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

О планах обновить входную группу стадиона «Балтика» стало известно в феврале 2024 года. На тот момент в минспорта сообщали, что проект реконструкции находится в процессе согласования. Привести вход «в единый вид с площадью» планировали до конца 2024 года. В марте того же года выяснилось, что при ремонте входной группы стадиона могут демонтировать колонны, так как они имеют «опасные отклонения от осей». «С нашими экспертизами и прочими обстоятельствами, затягивающими работы, загадывать сложно и даже вредно. Мы бы хотели всё сделать в этом году. Как выйдет на практике, сказать не могу», — сообщил тогда «Новому Калининграду» руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.

Стадион «Балтика» — объект культурного наследия регионального значения. Его построили в 1892 году. Ранее власти неоднократно сообщали о планах создать на территории стадиона спортивный парк.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше