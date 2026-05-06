Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение по двум мостам закроют в Самарской области с 10 мая

Для автомобилистов организуют пути объезда, а также установят соответствующие временные дорожные знаки.

Источник: НИА Самара

Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ.

С 10 мая будет перекрыт мост через реку Сок, расположенный в Красноярском районе. Еще один путепровод в Волжском районе, на трассе Самара — Большая Черниговка, закроют для движения с 12 мая.

На время ремонта проезд по обоим объектам будет полностью запрещен.

Ремонтные работы планируется завершить до конца октября текущего года. Капитальное обновление конструкций проводится в рамках национального проекта. После ремонта мосты должны стать безопаснее и выдерживать современные транспортные нагрузки, пишет Самара Город | Новости Самары.