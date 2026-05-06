В Ялте пляж «Дельфин» не успевают отремонтировать в срок

Открытие пляжа «Дельфин» в Ялте задерживается на месяц. Об этом в соцсетях сообщила главы города Янина Павленко.
Пляж ремонтируется за счет средств федерального бюджета. Власти взяли вопрос на контроль с ежедневным выездом на место. Остальные пляжные территории арендаторы готовят в плановом режиме.
Павленко также отметила, что санитарное состояние находится под контролем. Сил и средств хватает, в том числе в поселках и Алупке. На набережной и Пушкинской продолжают тестировать новые урны.
