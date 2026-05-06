В Ялте пляж «Дельфин» не успевают отремонтировать в срок

Ранее мы писали, что на этой неделе в Севастополе запустят «Тропу памяти» в районе Морозовки — историко-патриотический маршрут в честь боевых действий партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны. Также в этому году обновят навигацию, благоустроят смотровые площадки и приведут в порядок туристические стоянки.