Льготы на оплату ЖКУ. В Прикамье предложили продлить действие субсидии

Депутаты Законодательного собрания Пермского края в первом чтении приняли законопроект, который продлевает действие льготы для семей, пенсионеров и тружеников тыла. Для них предложенный фракцией «Единая Россия» проект закона сохраняет допустимую для получения субсидии долю расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в пониженном размере — 18% вместо базовых 22%.
Адресная поддержка.
В крае предусмотрена субсидия на оплату ЖКУ для всех граждан без учёта льготных категорий. Главное условие — их расходы на коммунальные услуги превышают 22% от совокупного дохода семьи. В этом случае компенсируются расходы свыше этого норматива. Для получения субсидии необходимо обращаться в территориальные отделы ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» по месту жительства, в любой филиал краевого МФЦ или на портале «Госуслуги».
Но для части жителей субсидия предоставляется при доле расходов на ЖКХ в 18%. Льготой могут воспользоваться одинокие родители с несовершеннолетним ребёнком (или детьми), неработающие одиноко проживающие пенсионеры по старости; семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров по старости; неработающие пенсионеры со стажем работы в угольных шахтах десять и более лет, проживающие ныне на территории Гремячинского, Губахинского, Кизеловского или Чусовского округов; труженики тыла; награждённые орденами или медалями за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
Счета за «коммуналку» — серьёзная статья расхода для семейного бюджета. Для многих семей и пенсионеров компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ — это не просто мера поддержки, а необходимость. Сохраняя её, регион действует на опережение, исходя из главного приоритета — благополучия тех, кто нуждается в защите. Льгота востребована, и её продление позволит решить один из наиболее чувствительных вопросов.
Единая денежная компенсация.
В Пермском крае действует широкий спектр мер социальной поддержки. Их перечень можно найти на сайте цсф59.рф. В Минтруда и соцразвития Пермского края рассказали о существующих в регионе мерах поддержки ветеранов труда. Например, они могут рассчитывать на компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Основная мера поддержки на оплату ЖКУ для ветеранов труда — единая денежная компенсация (ЕДК). Она складывается из базового размера в 417 ₽, сформированного с учётом оплаты услуг жителями и сельской, и городской местностей, а также дополнительной компенсации до 50%, размер которой рассчитывается индивидуально с учётом фактических расходов в пределах социальной нормы и нормативов потребления.
По сути, в регионе действует механизм, позволяющий компенсировать не менее половины от фактических затрат на оплату коммунальных услуг.
Для получения меры поддержки надо быть зарегистрированным по месту постоянного жительства в помещении, для оплаты которого гражданин обращается за субсидией. Не должно быть задолженности по оплате коммунальных услуг.
К заявлению надо приложить копии документов, подтверждающих право владения и пользования жильём, подтвердить, что указанные в заявлении граждане входят в семью заявителя, документ, подтверждающий совместное проживание с заявителем членов его семьи. Надо будет подтвердить доходы заявителя и членов его семьи за полгода с учётом зарплат, стипендий, пенсий, пособий по безработице, доходов от сдачи жилых помещений в поднаем и др. А ещё предоставить сведения о начисленных платежах за ЖКУ.