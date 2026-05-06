Депутатский спрос. Отчётный цикл продолжил глава Индустриального района

Практика отчётов руководителей территорий на пленарных заседаниях Пермской гордумы зарекомендовала себя с лучшей стороны. С очередным докладом выступил глава администрации Индустриального района Алексей Полудницын. Он представил итоги развития района за два года и планы на 2026 г.
Что в первую очередь интересует пермяков, когда они оценивают эффективность работы городских властей? Ремонт дорог, школ, детсадов и благоустройство скверов. В Индустриальном районе в этих направлениях сделано немало. В 2024 г. отремонтировано 25 тыс. кв. м дорог, в 2025 г. — 62,6 тыс. кв. м. В том числе привели в порядок значимые в масштабах всего города транспортные артерии — ул. Советской Армии (от Баумана до Мира, шоссе Космонавтов (от Малкова до Стахановской), ул. Свиязева (от Леонова до Карпинского).
Районные стройки.
В текущем году дорожные работы выполнены на участке проспекта Декабристов (от ул. Карпинского до Советской Армии), в планах — ремонт ул. Оверятской (от шоссе Космонавтов до Встречной), Советской Армии, Стахановской, Власова. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали проезжую часть ул. Космонавта Леонова на участке между Рязанской и Свиязева. Скоро дорожные строители снова выйдут на ул. Леонова, чтобы обновить участок между ул. Мира и шоссе Космонавтов.
— Со всеми подрядчиками мы находимся в контакте, работа проводится, в том числе ямочный ремонт, и «раскопки» устраняются, — заверил глава администрации Индустриального района Алексей Полудницын.
В одном из самых популярных скверов Перми — в саду им. В. Л. Миндовского — в этом году заменят покрытие дорожек и тропинок, появятся цветники и газоны, обустроят входную группу, обновят оборудование детских и спортивных площадок, установят сцену. Напомним, в 2025 г. на Всероссийском голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за сад им. Миндовского проголосовали более 36 тыс. человек, и проект вошёл в число победителей.
При поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Индустриальном районе в этом году отремонтируют три школы — № 91, № 122, № 136 и лицей № 8. Уже работают обновлённые школы № 132 и «Петролеум+», строится здание лицея № 3, которое пополнит пермскую семью школ-тысячников. Четырёхэтажное здание школы (ул. Свиязева, 15) площадью 17,6 тыс. кв. м возводится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и муниципальной программы «Доступное и качественное образование».
Рассчитана школа на 1050 мест. Уже смонтирован каркас, возведены наружные стены, закрыта кровля. Строители устраивают фасад, кладут перегородки, монтируют инженерные системы, штукатурят стены. Внутри разместятся два спортзала, актовый зал, библиотека с зоной коворкинга, столовая. Снаружи — дорожка для бегунов, велосипедистов, лыжников. По плану строительство должно быть завершено в ближайшем декабре.
Совместными усилиями.
Глава района отметил, что жители активно пользуются возможностями совместно с городскими властями и депутатами изменить жизнь к лучшему. Вместе они развивают добровольческие движения. В 2024 г. победу в конкурсе социально значимых проектов одержали пять инициатив из Индустриального района, в 2025 г. — четыре, а в текущем на поддержку города претендуют восемь заявок. Администрация вместе с ТОСами, предпринимателями и организациями района участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи и автотранспорта бойцам СВО. Пункты сбора помощи работают в семи общественных центрах.
К слову, участников СВО и их семьи освободили от платы за муниципальное жильё. Такую меру поддержки единогласно одобрили пермские депутаты. Она касается освобождения от уплаты за наём жилья в муниципальном жилищном фонде. Изменения вступят в силу 1 июня 2026 г.
Налаженная обратная связь стала неотъемлемой частью взаимодействия администрации с жителями Индустриального района. Помимо обычных обращений граждан, личных встреч и приёмов важную роль здесь играют общественные организации. На территории района 13 ТОСов своими мероприятиями охватили 35 тыс. человек. Они внесли свой вклад в благоустройство сквера на пересечении ул. Глинки и Геологов и в другие проекты. Например, по депутатской программе во дворе дома № 24 по ул. Кавалерийской уложили новый асфальт на проезжей части и тротуарах, обновили бордюры, сделали просторные парковочные карманы. Раньше здесь на узкой дороге не могли разъехаться автомобили. Теперь жить в доме стало комфортнее.
— При наличии в самом молодом районе Перми — Индустриальном — активной общественности, понимающей, как решать те или иные проблемы, территория будет развиваться и процветать. Я представляю Индустриальный район в городской думе двадцать лет и вижу, как он преображается. В этом году пройдёт масштабная реконструкция зелёного сердца района — сада им. Миндовского. Горожане поддержали его реконструкцию, и на проведение работ были получены федеральные средства. После капитального обновления сад будет радовать всех пермяков, которые выбирают это место для прогулок и отдыха, — отметил председатель Пермской гордумы Дмитрий Малютин.
Пусть будет свет.
В рамках «Часа депутата» замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов рассказал депутатам гордумы Перми о планах расширения архитектурной подсветки зданий. На эти цели из городского и краевого бюджетов выделено более 725 млн руб. Яркими огнями по ночам засияют 103 здания на Комсомольском проспекте, ул. Ленина, Сибирской и Петропавловской.
— Развитие системы наружного освещения — важная часть работы по созданию комфортной и безопасной городской среды, — считает заместитель председателя гордумы Максим Спиридонов.
Депутат уточнил, что в Перми насчитывается более двух тысяч километров линий наружного освещения. Ключевые проекты последних лет — установка архитектурной подсветки, переход на энергоэффективное освещение в рамках проекта «Умный город».
После успешного запуска пилотного проекта в 2022 г. в Перми было установлено более 10 тыс. современных светильников. До конца 2028 г. планируется заменить ещё 7842 светильника на сумму более 360 млн руб. На базе обновлённой системы управления наружным освещением «Умный город» поэтапный переход на светодиодные светильники, оснащённые контроллерами, даст существенную экономию средств. Проект «Умный свет» рассчитан до 2030 г.
По словам Дмитрия Галиханова, планы обустройства наружного освещения формируются с учётом обращений жителей в социальных сетях, запросов депутатов и требований надзорных органов. Благодаря оперативному реагированию тёмные локации освещаются, что делает городскую среду комфортнее и безопаснее.
— Мы особо акцентируем внимание на микрорайонах частного сектора, где света никогда не было. Конечно, в этом вопросе городские власти ориентируются на потребности жителей. Пример из моего избирательного округа — два года назад там было построено два участка сетей. Один из них соединил школу № 55 с ул. Вагонной через лесной массив. Второй участок был оборудован между мкр. Комсомольским и Заречным. Эти маршруты постоянно выбирают жители, поэтому и сложилась потребность в освещении, — рассказал Максим Спиридонов.
Уполномочен защищать.
С ежегодным докладом о защите прав и свобод граждан в гордуме выступил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Он сообщил, что в прошлом году получил 4963 обращения, из которых 1785 составили жалобы и 3178 — ходатайства.
На долю пермяков пришлось 1488 обращений. В центре внимания остаётся жилищный вопрос. Основные проблемы связаны с качеством жилищно-коммунальных услуг и соблюдением требований по содержанию жилья. Экологические проблемы были отражены в 155 обращениях, чаще всего они касались качества окружающей среды и благоустройства территорий.
В целом, по оценке уполномоченного, ситуация с соблюдением прав человека в регионе остаётся стабильной, а система защиты прав граждан работает эффективно, своевременно реагируя на возникающие проблемы.
Доклад омбудсмена стал важной частью весеннего отчётного цикла, отметила первый зампред думы Перми Наталья Мельник. Перед депутатами уже выступили представители МВД, прокурор города, продолжаются отчёты глав районов. По словам Натальи Мельник, с Игорем Сапко очертили круг тем, где депутаты могли бы сотрудничать в решении вопросов, которые ставят пермяки. Это в первую очередь сферы жилищных отношений, экологии, ЖКХ, защита прав участников СВО и их семей.