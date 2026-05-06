Ветеранам — уважение на деле. Кому поднимут компенсацию за ЖКУ

— Расходы на ЖКУ съедают всё большую часть пенсий пожилых людей, а компенсации для них не увеличиваются, — говорит депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Вероника Куликова. — Многие из ветеранов труда вынуждены тратить значительную часть пенсии на оплату ЖКУ. Например, ещё в 2023 г. для некоторых ветеранов расходы на коммунальные услуги достигали 8 тыс. руб. в месяц — при компенсации 417 ₽! Это делает льготу пустой формальностью! А ведь речь — о людях, которые самоотверженно трудились и внесли большой вклад в развитие России и Прикамья. Мы должны быть благодарными им не только на словах. Необходимо восстановить социальную справедливость. Повышение ЕДК до суммы свыше 1,5 тыс. руб. — это не просто индексация, а восстановление социальной справедливости. Увеличение суммы до уровня, близкого к 50% от средней стоимости ЖКУ по краю, станет мерой, направленной на реальную поддержку наших заслуженных земляков.