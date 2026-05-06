Ветеранам — уважение на деле. Кому поднимут компенсацию за ЖКУ

Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае предлагает более чем втрое поднять компенсацию за «коммуналку» ветеранам труда и пенсионерам с большим страховым стажем.
Проблема на сегодня.
На заседании фракции в Законодательном собрании Прикамья депутаты решили инициировать поправки в законы «О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермского края» и «О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж». Суть — увеличить ежемесячную денежную компенсацию ветеранам труда до 1 тыс. 571,74 ₽ (половина средней месячной суммы в платёжках за ЖКУ на одного жителя региона).
Сейчас базовый размер компенсации в Пермском крае составляет 417 ₽ Его установили ещё в 2009 г. Тогда это были ощутимые деньги. Однако более чем за 15 лет тарифы на коммунальные услуги многократно выросли.
В 2025 г. рост тарифов на ЖКУ в Пермском крае составил до 21,1%, что стало рекордом среди регионов России. Высокие темпы роста цен на товары и услуги тоже не радуют жителей Прикамья: например, в декабре 2024 г. годовая инфляция составила почти 10%. В этих условиях сумма ЕДК ветеранам труда за «коммуналку» попросту обесценилась.
С 1 января 2026 г. платежи за коммунальные услуги в Прикамье вновь увеличились на 1,7%. В октябре жителей ждёт очередное повышение тарифов не менее 15%. И это опять один из самых высоких показателей увеличения платы за ЖКУ среди регионов России.
При этом важно понимать, что расчёт компенсации делается не от фактических расходов жителей, а от нормативов жилплощади и потребления ресурсов. Это значит, что даже при значительном росте тарифов сумма ЕДК остаётся фиксированной, без учёта реального «опустошения» ветеранского кошелька.
— Расходы на ЖКУ съедают всё большую часть пенсий пожилых людей, а компенсации для них не увеличиваются, — говорит депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Вероника Куликова. — Многие из ветеранов труда вынуждены тратить значительную часть пенсии на оплату ЖКУ. Например, ещё в 2023 г. для некоторых ветеранов расходы на коммунальные услуги достигали 8 тыс. руб. в месяц — при компенсации 417 ₽! Это делает льготу пустой формальностью! А ведь речь — о людях, которые самоотверженно трудились и внесли большой вклад в развитие России и Прикамья. Мы должны быть благодарными им не только на словах. Необходимо восстановить социальную справедливость. Повышение ЕДК до суммы свыше 1,5 тыс. руб. — это не просто индексация, а восстановление социальной справедливости. Увеличение суммы до уровня, близкого к 50% от средней стоимости ЖКУ по краю, станет мерой, направленной на реальную поддержку наших заслуженных земляков.
Без учёта реальных трат.
Важный момент: по нынешним правилам, если половина расходов ветерана на оплату жилья и «коммуналки» превышают размер ЕДК, ему положена дополнительная ежемесячная денежная компенсация (ДЕДК). В сумме ЕДК и ДЕДК должны компенсировать 50% нормативных расходов на ЖКУ. Однако, на деле многие ветераны труда остаются без дополнительной выплаты, потому что УК и ТСЖ не всегда передают в соцзащиту сведения о начисленных платежах, нередки и «технические ошибки».
На селе, где люди живут в частных домах, данные, за отсутствием УК, передавать просто некому, а часть затрат вроде покупки дров или угля не учитывается в квитанциях. Поправки депутатов фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ помогут покончить с неразберихой и без экивоков гарантировать компенсацию коммунальных расходов каждому жителю Прикамья, честно заслужившему льготу.
Увеличение ЕДК до уровня, близкого к 50% от средней стоимости ЖКУ на одного человека, позволит обеспечить ветеранам труда и пенсионерам с большим страховым стажем в Пермском крае реальную поддержку.