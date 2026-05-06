Международная конференция по вопросам права и общества прошла в НИУ

Международная научно-практическая конференция «Jus et Societas (Право и общество): право в условиях глобальных трансформаций» с участием представителей нескольких стран прошла в Нижегородском институте управления Президентской академии. Организаторы мероприятия — кафедра гражданского и международного права и кафедра правового обеспечения национальной безопасности юридического факультета НИУ.
Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева рассказала, что конференция стала международной площадкой для обсуждения фундаментальных вызовов в эпоху глобальных перемен.
«Нижегородский институт управления объединяет учёных со всего мира для поиска решений, способных урегулировать правовые отношения во многих сферах жизни общества: от вопросов коллективной безопасности — до этических проблем», — поделилась Екатерина Лебедева.
Соорганизаторами конференции выступили представители университетов из Вьетнама, Республики Беларусь и Узбекистана, Совет молодых юристов Нижегородской области (НРО АЮР), Нижегородское региональное отделение Ассоциации юристов России, а также Региональное отделение Всероссийского экологического движения «Экосистема».
В рамках конференции работали три площадки для исследователей Совета молодых ученых, а также впервые — отдельная школьная секция «Экоправо». Пленарное заседание конференции было посвящено вопросам частного и публичного права.
Как отметила заведующая кафедрой гражданского и международного права НИУ Президентской академии, доктор юридических наук Евгения Калинина, у вуза есть большой потенциал для объединения усилий ученых с целью поиска новых парадигм и практических решений.
Пленарную часть конференции Евгения Калинина открыла докладом о возможности потери эффективности традиционных правовых конструкций в условиях внутригосударственного и международного ценностного раскола, выявления причин и нахождения решений для их преодоления. Заведующая кафедрой правового обеспечения национальной безопасности НИУ РАНХиГС, кандидат юридических наук Марина Балалаева выступила с докладом о современных методах обеспечения безопасности и средствах повышения эффективности работы правоохранительных органов.
Также участники конференции обсудили злободневные проблемы социально-правовой архитектуры, вопросы этики. Так, доцент Вьетнамского национального университета Май Ван Тханг (г. Ханой) в соавторстве с соискателем кафедры гражданского и международного права НИУ Екатериной Есаевой представил доклад с анализом биоэтического регулирования во Вьетнаме: правовой статус эмбриона, генетические исследования, донорство.
Преподаватели НИУ Юлия Чайка и Ирина Рябова представили доклады о правовых подходах к урегулированию сосуществования людей и животных.
Как участники, так и организаторы конференции «Jus et Societas (Право и общество): право в условиях глобальных трансформаций» выразили желание, чтобы такие конференции стали регулярными на базе НИУ Президентской академии.