Волгоградская область простилась с героем СВО Александром Медведько

Сегодня, 6 мая, Волгоградская область проводила в последний путь рядового Александра Медведько. Он был стрелком-помощником гранатометчика и погиб, исполняя воинский долг в зоне специальной военной операции, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию Урюпинска. Ему было 49 лет, и у него осталась дочь.