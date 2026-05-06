Посетители офисов Сбера в Красноярске могут получить георгиевские ленты и послушать артистов с песнями военных лет

«Наш город готовится к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сбер в Красноярске также присоединяется к торжественным мероприятиям, которые будут проходить в городе и инициирует собственные активности. Традиционно мы почтим память о погибших у Вечного огня на Мемориале Победы. Гости наших офисов смогут получить георгиевские ленточки и послушать выступления музыкальных коллективов с песнями военных лет», — рассказал управляющий Красноярским отделением Сбера Александр Нуйкин.