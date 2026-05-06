Красноярский магазин на Высотной оштрафовали за отсутствие маркировки

Владелец нового красноярского магазина на улице Высотной оштрафован на 20 тысяч рублей за торговлю немаркированной продукцией. Информация на русском языке отсутствовала на упаковках с соевым мясом, арахисом в панировке, чае, леденцах со вкусом дыни. Продукцию с реализации после внеплановой проверки снял сам предприниматель. За нарушение требований законодательства его оштрафовали на 20 тысяч рублей. Предпринимателю грозит еще одно административное наказание, так как он не уведомил Роспотребнадзор о начале работы своей торговой точки. Именно это изначально и стало причиной внеплановой проверки.