Владелец нового красноярского магазина на улице Высотной оштрафован на 20 тысяч рублей за торговлю немаркированной продукцией. Информация на русском языке отсутствовала на упаковках с соевым мясом, арахисом в панировке, чае, леденцах со вкусом дыни. Продукцию с реализации после внеплановой проверки снял сам предприниматель. За нарушение требований законодательства его оштрафовали на 20 тысяч рублей. Предпринимателю грозит еще одно административное наказание, так как он не уведомил Роспотребнадзор о начале работы своей торговой точки. Именно это изначально и стало причиной внеплановой проверки.
Красноярский магазин на Высотной оштрафовали за отсутствие маркировки
