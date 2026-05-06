Нижегородцы отправляют бойцам подарки ко Дню Победы

В эти дни из региона отправляются на передовую гуманитарные грузы с подарками бойцам к 9 Мая. Пусть у наших защитников тоже, насколько это возможно, будет праздничное настроение! Волонтёры от всей души стремятся их порадовать.
В Перевозе сделали подарки своими руками.
«В прошлом году пекли пряники с праздничной тематикой. Многие бойцы их даже есть отказывались. Носили в кармане как талисман. А на этот раз Центральный сельский Дом культуры передал для ребят значки-обереги в виде георгиевской ленты. Дети и взрослые сделали их сами», — рассказала нам волонтёр, администратор группы «СВОих не бросаем» города Перевоз Мария Палагина.
Около полусотни оберегов уже отправили нашим защитникам. А ещё — детские письма, рисунки.
Сейчас идёт формирование нового гуманитарного груза.
«От бойцов поступил запрос на мотоцикл, — продолжает волонтёр. — А ещё они всегда просят домашней еды — пирогов, картошки. Делаем для наших ребят всё что можем!».
Мария Палагина признаётся, что если бы оказалась в День Победы рядом с нашими защитниками, обняла бы их и сказала: «Мы с вами. Думаем о вас постоянно. Ждём дома с Победой!».
Письма, самодельные открытки с пожеланиями скорейшей победы отправляет нашим героям весь регион. В Красных Баках они стали частью большого гуманитарного груза. Как рассказала нам координатор объединения «Zа наших Красные Баки» Нина Кузнецова, ребятам отправили три «КамАЗа» пиломатериалов, а ещё маскировочные сети, окопные свечи, ветровки, бельё, плёнку, чтобы укрываться от дождя, витаминные чаи, лекарства и многое другое. Особым подарком ко Дню Победы стала книга краснобаковских авторов Сергея Кострова и Александра Новохатского «Помним. Чтим. Гордимся» о земляках — Героях Советского Союза.
В ближайшие дни вместе с приехавшим на время бойцом ребятам отправят ещё одну партию маскировочных сетей от участниц группы здоровья ФОКа «Богатырь», а также обезболивающие препараты, индивидуальные перевязочные пакеты и вкусные приветы — домашние заготовки.
В самом посёлке Красные Баки сейчас готовятся к большому событию — зажжению Вечного огня.
Проведён монтаж оборудования.
«Теперь жители и гости посёлка смогут отдать дань памяти героям у горящего Вечного огня не только в праздничные дни», — прокомментировал предстоящее событие глава МСУ округа Антон Быков.
Торжественный момент запланирован на вечер 8 мая. И именно участнику СВО поручили важную миссию. Вечный огонь зажжёт герой-краснобаковец Василий Карасёв. Совсем недавно, в марте, Антон Быков вручил ему орден Мужества.
Уже на следующий день к обновлённому Вечному огню лягут цветы…
