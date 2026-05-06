Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ледовой арене на Стрелке присвоили имя «VOLGA Арена»

Название связано с автомобильным брендом, который сегодня «переживает свой ренессанс».

Источник: Нижегородская правда

Новой Ледовой арене на Стрелке присвоили имя «VOLGA Арена». Название связано с возрожденным автомобильным брендом, который сегодня «переживает свой ренессанс» и уже этим летом готовится к выходу на рынок, рассказал губернатор Нижегородскй области Глеб Никитин.

По словам главы региона, спортивный объект станет новой точкой притяжения и частью культурно-спортивного кластера на Стрелке. Здесь будут проходить международные соревнования, в том числе через Ледовую арену туристы будут знакомиться с наследием региона.

«Я рад, что два знаковых события — завершение строительства ледовой арены и возрождение легкового автомобильного производства — будут объединены общей историей», — пояснил Никитин.

Сама арена уже находится на финале строительства и готовится к открытию в этом году.

Напомним, что площадь здания достигает 70 тысяч квадратных метров. На территории комплекса расположатся хоккейная площадка с трибунами на 12 тысяч зрителей и малая ледовая арена на 200 зрителей. Официальный адрес арены — улица Стрелка, 11.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что «Чайка» завершила сезон МХЛ бронзовым призёром.