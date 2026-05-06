Новой Ледовой арене на Стрелке присвоили имя «VOLGA Арена». Название связано с возрожденным автомобильным брендом, который сегодня «переживает свой ренессанс» и уже этим летом готовится к выходу на рынок, рассказал губернатор Нижегородскй области Глеб Никитин.