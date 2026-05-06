Ввод жилья в Калининградской области упал на 40% в первом квартале 2026 года. Такие данные публикует служба статистики в докладе о социально-экономическом положении в регионе.
«В первом квартале 2026 года введено 798 жилых домов, или 1,7 тысячи квартир, общей площадью 155,4 тысячи квадратных метров (на 41,6% меньше, чем в первом квартале предыдущего года). Индивидуальными застройщиками (с учётом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) введено 753 жилых дома общей площадью 95,3 тысячи квадратных метра, или 61,3% от общего объёма жилья, введённого в первом квартале 2026 года», — сообщает Калининградстат.
Ранее эксперты подсчитывали, что площадь строящихся квартир на человека в Калининграде составляла 1,53 квадратных метра. С такими показателями город занял 30 место в общероссийском рейтинге.