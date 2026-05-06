Ввод жилья в Калининградской области упал на 40% в первом квартале 2026 года

«В первом квартале 2026 года введено 798 жилых домов, или 1,7 тысячи квартир, общей площадью 155,4 тысячи квадратных метров (на 41,6% меньше, чем в первом квартале предыдущего года). Индивидуальными застройщиками (с учётом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) введено 753 жилых дома общей площадью 95,3 тысячи квадратных метра, или 61,3% от общего объёма жилья, введённого в первом квартале 2026 года», — сообщает Калининградстат.