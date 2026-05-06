В Калининграде пресекли махинацию, в которой мошенники использовали легенду о «золотых монетах»

По данным правоохранителей, женщина 1956 года рождения прилетела в Калининград по указанию неизвестных. Мошенники убедили её, что ранее переданные ими 12,5 млн рублей якобы должны быть переведены в «золотые монеты». Чтобы вернуть свои деньги, пенсионерка согласилась выполнить новые требования аферистов — забрать наличные у калининградцев, также ставших жертвами схемы, и передать их преступникам.