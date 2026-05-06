БГУ сообщил о первом в Беларуси мошенничестве в науке и создании клона издания

О первом в Беларуси случае мошенничества в науке и создании клона престижного научного издания рассказали в БГУ. Об этом, как сообщается на сайте Белгосуниверситета, рассказал директор Фундаментальной библиотеки БГУ Владимир Кулаженко.
Речь идет о создании копии уже признанной в мире научной площадки — сайта «Журнал БГУ. История». Мошенники создали его сайт-клон, который визуально практически полностью повторяет оригинал и поэтому трудно отличим.
Как отметил Владимир Кулаженко, фейковый сайт действует на протяжении последних нескольких месяцев. Подделка содержит подлинные архивы статей, начиная с 2017-го и заканчивая серединой 2025 года. А вот последующие опубликованные выпуски скомпрометированы и не являются достоверными. Таким образом, на протяжении нескольких месяцев аферисты, создавшие сайт-клон, не только вводили ученых в заблуждение, но и получали прибыль.
— Мошенники извлекают коммерческую выгоду от реализации такой схемы, а недобросовестные авторы имеют возможность за деньги увеличить цитируемость и в теории даже получить индексацию своей статьи в Scopus и других авторитетных базах данных, — отметил Кулаженко.
В настоящее время БГУ принимает все необходимые меры по ликвидации фейкового сайта. Также Кулаженко порекомендовал авторам-ученым проверять веб-адрес журнала на официальном портале университета-учредителя.
