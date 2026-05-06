Волгоградцев приглашают на православный велоквест

Весенний православный велоквест стартует в Волгограде 17 мая. Его участники отправятся на велопрогулку от храма священномученика Иосифа Астраханского на улице Карла Либкнехта, 2а/2 В, ровно в полдень, сообщает РИАЦ.
В ходе путешествия паломников ждёт увлекательная викторина по православной культуре.
В маршрут включено посещение армянской церкви Сурб Геворг, Свято-Духовского мужского монастыря, храмов преподобного Сергия Радонежского и Всемилостивого Спаса Христа Примирителя.
«Путешествие завершится в Волго-Ахтубинской пойме. Здесь запланирован отдых, обед и общение в кругу единомышленников», — уточняют в Волгоградской епархии.
Те, кто предпочитает велосипеду автомобиль, также могут присоединиться к велоквесту. Длина маршрута составит 15 километров.
Регистрация обязательна по ссылке, справки по телефону 8−937−543−08−85.
