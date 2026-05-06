Долги нижегородской УК на 4,5 млн рублей грозят двумя годами тюрьмы руководству

Директора компании подозревают по 25 эпизодам неисполнения решений суда.

Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело против руководителя управляющей компании, накопившей многомиллионные долги перед ресурсоснабжающими организациями, возбуждено в Нижнем Новгороде. Речь идет о сумме свыше 4,4 млн рублей и сразу о 25 эпизодах — именно столько исполнительных производств находилось у приставов, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.

Как пояснили в ведомстве, компания не спешила исполнять решения судов добровольно. Приставы арестовали банковские счета должника и предупредили руководство о возможной уголовной ответственности. Однако меры не подействовали.

В итоге дознаватели возбудили дело по статье о злостном неисполнении судебных актов. Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы.