Долги нижегородской УК на 4,5 млн рублей грозят двумя годами тюрьмы руководству

Уголовное дело против руководителя управляющей компании, накопившей многомиллионные долги перед ресурсоснабжающими организациями, возбуждено в Нижнем Новгороде. Речь идет о сумме свыше 4,4 млн рублей и сразу о 25 эпизодах — именно столько исполнительных производств находилось у приставов, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.
Как пояснили в ведомстве, компания не спешила исполнять решения судов добровольно. Приставы арестовали банковские счета должника и предупредили руководство о возможной уголовной ответственности. Однако меры не подействовали.
В итоге дознаватели возбудили дело по статье о злостном неисполнении судебных актов. Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы.