Казахстанцев ждут новые правила в поликлиниках

Теперь казахстанцы смогут прикрепляться к одной поликлинике независимо от того, государственная она или частная. Это должно убрать лишнюю путаницу и сделать выбор честным.
Власти планируют чётко разделить территории обслуживания между медорганизациями. Так нагрузка распределится равномернее, а пациенты перестанут получать отказы из-за формальностей.
Одно из самых ожидаемых изменений — отмена ежегодной кампании прикрепления. Больше не придётся каждый год тратить время и нервы на ненужную бумажную волокиту.
Право свободного выбора при этом сохраняется полностью. Человек сможет сменить поликлинику в любой момент, особенно если переехал в другой район или просто недоволен обслуживанием.
Особое внимание уделили самым уязвимым категориям. Для студентов, военнослужащих и курсантов пропишут отдельные понятные правила. Семьям с маленькими детьми и беременным женщинам обещают сохранить стабильный патронаж.
Ещё одно важное нововведение касается добровольного медицинского страхования. Прикрепление по договорам ДМС отменят. Теперь услуги будут оказывать напрямую по соглашению между пациентом и клиникой.
У казахстанцев ещё есть время, чтобы ознакомиться с изменениями и высказать своё мнение.
Документ уже опубликовали на портале «Открытые НПА». Обсуждение продлится до двадцать второго мая.