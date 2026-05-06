Казахстанцев ждут новые правила в поликлиниках

Министерство здравоохранения готовит серьёзные изменения в системе прикрепления к поликлиникам. Теперь выбирать и менять медицинскую организацию станет проще и понятнее, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Теперь казахстанцы смогут прикрепляться к одной поликлинике независимо от того, государственная она или частная. Это должно убрать лишнюю путаницу и сделать выбор честным.

Власти планируют чётко разделить территории обслуживания между медорганизациями. Так нагрузка распределится равномернее, а пациенты перестанут получать отказы из-за формальностей.

Одно из самых ожидаемых изменений — отмена ежегодной кампании прикрепления. Больше не придётся каждый год тратить время и нервы на ненужную бумажную волокиту.

Право свободного выбора при этом сохраняется полностью. Человек сможет сменить поликлинику в любой момент, особенно если переехал в другой район или просто недоволен обслуживанием.

Особое внимание уделили самым уязвимым категориям. Для студентов, военнослужащих и курсантов пропишут отдельные понятные правила. Семьям с маленькими детьми и беременным женщинам обещают сохранить стабильный патронаж.

Ещё одно важное нововведение касается добровольного медицинского страхования. Прикрепление по договорам ДМС отменят. Теперь услуги будут оказывать напрямую по соглашению между пациентом и клиникой.

У казахстанцев ещё есть время, чтобы ознакомиться с изменениями и высказать своё мнение.

Документ уже опубликовали на портале «Открытые НПА». Обсуждение продлится до двадцать второго мая.