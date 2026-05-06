Красноярский край стал лидером по уровню заработной платы в Сибири

Красноярский край занял первое место среди регионов Сибири по уровню средней заработной платы. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
По данным Росстата, в январе-феврале 2026 года показатель в регионе составил 108 870 рублей. Это выше не только средних значений по Сибирскому федеральному округу (88 149 рублей), но и показателей других субъектов. Ближайшим конкурентом стала Иркутская область, где средняя зарплата достигла 95 612 рублей.
Добавим, что в других регионах Сибири зарплата значительно ниже. Так, после Приангарья идет Новосибирская область с заработной платой в 89 305 рублей, затем Томская область (86 662 рублей). Самый низкий показатель зафиксирован в Алтайском крае, где средняя заработная плата составила 64 240 рублей.
