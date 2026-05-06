В Красноярске в День Победы запустят бесплатные шаттлы

Для жителей правобережья 9 мая запустят 12 бесплатных автобусов-шаттлов. Они будут курсировать от ТЦ «Авиатор» с 08:00 и до окончания шествия «Бессмертный полк» по круговому маршруту: ТЦ «Авиатор» — ул. Авиаторов — Октябрьский мост — Мичурина — Московская — Корнетова — пр. им. газ. «Красноярский рабочий» — Чайковского — Крайняя — Октябрьский мост — ТЦ «Авиатор». Интервал составит пять минут.