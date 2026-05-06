В Красноярске в День Победы запустят бесплатные шаттлы

Для жителей правобережья 9 мая запустят 12 бесплатных автобусов-шаттлов. Они будут курсировать от ТЦ «Авиатор» с 08:00 и до окончания шествия «Бессмертный полк» по круговому маршруту: ТЦ «Авиатор» — ул. Авиаторов — Октябрьский мост — Мичурина — Московская — Корнетова — пр. им. газ. «Красноярский рабочий» — Чайковского — Крайняя — Октябрьский мост — ТЦ «Авиатор». Интервал составит пять минут.
После митинга и возложения цветов от Площади Победы по ул. Шахтёров зрителей довезут до места шествия еще пять бесплатных автобусов.
Также из-за праздничных перекрытий изменится работа общественного транспорта.
Кировский район. С 08:00 до 13:00 автобусы № 58, 65, 90 и 92 поедут в объезд участка ул. Вавилова через пер. Якорный, ул. Корнетова и пр. им. газеты «Красноярский рабочий».
Советский район. В то же время маршруты № 8, 21, 22, 30, 58, 71, 88, 94 и троллейбус № 15 направят в объезд улиц Тельмана и Новгородской через пр. Металлургов, ул. Николаева, Терешковой и Джамбульскую.
С 10 мая 2026 автобусы через Красраб вернутся к стандартным схемам, а трамваи возобновят работу по маршрутам с утра 11 мая.