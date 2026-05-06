Грозит ли Казахстану массовое закрытие автошкол из-за госконтроля: ответ МВД

«Если раньше, как вы знаете, автошколы просто направляли уведомления в органы внутренних дел и работали, то мы видим, к каким последствиям привела подготовка в автошколах, где фактически не было контроля. Сегодня это запрос общества — на усиление дорожной безопасности и принятие комплексных мер для обеспечения безопасности людей на дорогах. Поэтому, безусловно, эта мера очень актуальна. Она позволит подразделениям административной полиции осуществлять контроль за деятельностью автошкол», — сказал Санжар Адилов.
По его словам, владельцы автошкол должны обладать соответствующей учебно-методической базой, собственными автодромами, учебными материалами, а преподаватели и инструкторы по вождению соответствовать квалификационным требованиям.
«Эта норма уже действовала ранее, поэтому ничего нового для владельцев автошкол нет. Им нужно понять одно: необходимо усиливать и улучшать качество подготовки водителей», — резюмировал он.
