«Огонь памяти» с Могилы Неизвестного Солдата доставили в Волгоград

В Волгоград 6 мая 2026 года на специальном поезде из Москвы вместе с Александрой Пахмутовой привезли и лампаду с частицей Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. «Огонь памяти» на железнодорожном вокзале Волгограда встречали ветераны, участники СВО, юнармейцы и волонтеры Победы. Эта акция стала традиций и охватила в 2026 году более 70 регионов России и 14 стран мира.