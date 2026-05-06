Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Огонь памяти» с Могилы Неизвестного Солдата доставили в Волгоград

Лампаду со священным пламенем доставили спецрейсом.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоград 6 мая 2026 года на специальном поезде из Москвы вместе с Александрой Пахмутовой привезли и лампаду с частицей Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. «Огонь памяти» на железнодорожном вокзале Волгограда встречали ветераны, участники СВО, юнармейцы и волонтеры Победы. Эта акция стала традиций и охватила в 2026 году более 70 регионов России и 14 стран мира.

В Волгограде частицу Вечного огня передали областному совету ветеранов и в три воинских подразделения для последующей отправки в зону СВО, — рассказали в пресс-службе главы региона. На перроне участники акции почтили минутой молчания память защитников Отечества, а также зажгли лампады от «Огня памяти». Их передадут ветеранам.

Напомним, сегодня утром в Волгоград приехала великий композитор Александра Пахмутова, которая примет участие в акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане и посетит парад Победы в нашем городе. На вокзале ее встречал губернатор и волгоградские дети.