Нижегородец Николай Воеводин стал главным тренером ХК «Торос»

Николай Воеводин родился 8 декабря 1973 года в Горьком. Тренерскую карьеру начал в 2009-м в хоккейной школе «Торпедо». На профессиональном уровне трудился в ХК «Саров» (ВХЛ), а в 2019 году возглавил «Чайку». Под руководством Николая Анатольевича нижегородская команда Молодёжной хоккейной лиги три года назад выиграла Кубок Харламова.