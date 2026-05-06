Нижегородец Николай Воеводин стал главным тренером ХК «Торос». Команда из города Нефтекамска (Республика Башкортостан) выступает во Всероссийской хоккейной лиге. В минувшем сезоне фарм-клуб «Салавата Юлаева» занял 18-е место и не попал в плей-офф.
Контракт с главным тренером «Тороса» Николаем Лемтюговым на днях был расторгнут. На место бывшего защитника ряда клубов КХЛ взят экс-игрок обороны нашего «Торпедо» и нижнекамского «Нефтехимика».
Николай Воеводин родился 8 декабря 1973 года в Горьком. Тренерскую карьеру начал в 2009-м в хоккейной школе «Торпедо». На профессиональном уровне трудился в ХК «Саров» (ВХЛ), а в 2019 году возглавил «Чайку». Под руководством Николая Анатольевича нижегородская команда Молодёжной хоккейной лиги три года назад выиграла Кубок Харламова.
С мая 2023-го до октября 2025 года Николай Воеводин работал главным тренером петербургского СКА-ВМФ (Всероссийская хоккейная лига). Со специалистом расстались «в связи с неудовлетворительными результатами на старте сезона».