Шесть новых «Рубежей Сталинградской доблести» увековечили на Мамаевом кургане

— Накануне Дня Великой Победы, здесь, у подножия главной высоты России, в едином строю памятных символов несгибаемой воли защитников городов-героев навечно вписаны мужество, героизм и самопожертвование, бессмертный боевой и трудовой подвиг защитников и жителей легендарного, непокоренного города-героя Сталинграда, города воинской славы Калач-на-Дону, населенных пунктов, удостоенных высшего почетного звания Волгоградской области «Рубеж Сталинградской доблести», — городов Камышин, Котельниково, Серафимович, Суровикино, станицы Клетская, рабочих поселков Городище, Октябрьский, Светлый Яр, Иловля и Чернышковский, — сказал на торжественной церемонии губернатор Андрей Бочаров. — Город-герой Сталинград, сталинградскую землю, нашу общую Родину защищали представители всех регионов нашего большого многонационального Отечества, жители всех муниципальных образований Сталинградской области. Вместе сражались, трудились и вместе победили, покрыв свои имена неувядаемой славой на все времена и на все поколения.