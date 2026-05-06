Боец Музыкант высказал свое мнение о перебежчике Климове

«Таких людей нужно убивать… Не должен жить предатель», — заявил командир с позывным Музыкант, говоря о перебежчике Артёме Климове.
Из-за 19-летнего Артёма Климова погибли 150 российских военных. Предатель 3 месяца передавал данные ВСУ и в итоге перешёл на сторону противника.
«Из-за таких людей погибают воины, которые пришли выполнять задачи за страну», — сказал Музыкант военкору RT Владу Андрице.
По словам бойца, предателей используют максимально в своих целях, а потом устраняют «как отработанный материал».
Кстати, бывшие сослуживцы перебежчика Климова заявили, что отношения с ним сразу не задались.