Нижегородское Заксобрание возложило цветы к Вечному огню

Коллектив областного Законодательного Собрания принял участие в возложении цветов к Вечному огню в Нижегородском кремле в преддверии Дня Победы. Об этом сообщил спикер регионального парламента Евгений Люлин в своем макс-канале.
Председатель Заксобрания напомнил, что данной традиции уже много лет, но каждый раз сердце замирает при виде фамилий героев.
«За каждым именем — прерванный род, не родившиеся дети. Такой страшной ценой в битве с фашизмом было завоевано будущее для нас, послевоенных поколений. Каждый новый день, каждый вздох нужно проживать так, чтобы быть достойным этой жертвы! Низкий поклон победителям! Вечная слава героям! Мы помним! Мы гордимся!» — подчеркнул Люлин.
Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев встретился с нижегородскими ветеранами ВОВ.