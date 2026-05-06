В Казани завтра ограничат движение на площади Тысячелетия

Ограничения связаны с подготовкой к празднованию Дня Победы.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В центре Казани накануне праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, введут временные ограничения движения транспорта и пешеходов. Они будут действовать 7 и 8 мая с 16:00 до 23:30 на площади Тысячелетия и ряде прилегающих улиц.

Согласно постановлению исполкома города, ограничения затронут улицы Ташаяк, Право- и Лево-Булачную (до Чернышевского), площадь Тысячелетия, Кремлевскую набережную, а также участок улицы Декабристов — от площади Тысячелетия до Сибгата Хакима. В этот период будет скорректирована схема движения для всех участников дорожного движения.

В Госавтоинспекции уточнили, что водителям, пешеходам и пользователям средств индивидуальной мобильности необходимо строго соблюдать временные ограничения, ориентироваться на дорожные знаки и выполнять указания сотрудников экстренных служб, полиции, Росгвардии, представителей исполкома и волонтеров.

Жителям и гостям города рекомендуют заранее продумать маршруты передвижения и по возможности отказаться от поездок и прогулок в центральной части города в указанные часы.

Кроме того, казанцев просят на время действия ограничений воздержаться от использования личного транспорта, чтобы снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и избежать дополнительных затруднений в движении.

Напомним, что в столице Татарстана в связи с подготовкой и проведением торжеств, посвященных Дню Победы, будет временно скорректировано движение городского пассажирского транспорта. Новый режим работы вводится для автобусов следующих маршрутов: №№ 6, 10а, 15, 22, 28, 28а, 29, 30, 35, 35а, 46, 47, 54, 72, 74, 75, 89, 91. Изменения также затронут троллейбусные маршруты №№ 2, 3, 5, 7, 8.