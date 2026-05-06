Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Перми утвердили границы Соборной мечети и Дома купцов Лихачевых

Объекты наследия регионального значения находятся на улицах Осинской и Окулова.

Источник: Комсомольская правда

В Перми утвердили границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия регионального значения. Речь идет о памятниках истории и культуры «Мечеть соборная с оградой» на ул. Осинской, 5 и «Дом купцов Лихачевых с воротами» на ул. Окулова, 12.

Согласно указу краевой Госинспекции по охране объектов культурного наследия, вводятся ограничения использования земельных участков и требований к градостроительным регламентам, устанавливается Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЕЗРЗ-1 на территории общего пользования вдоль улиц Осинской, Монастырской, Попова, Окулова и Советской.

В границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия запрещено: использование строительных технологий, оказывающих на них негативное воздействие; размещение взрыво- и пожароопасных объектов; строительство инженерных сетей, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды; строительство, реконструкция объектов капитального строительства, превышающих установленные параметры; размещение отдельно стоящих рекламных конструкций.

Предельная максимальная высота строительства, реконструкции объектов капитального строительства составляет не более 28 метров от отметки 124,57 метра в Балтийской системе высот. Фасады новой застройки должны создавать нейтральный фон для благоприятного восприятия объектов культурного наследия с использованием небликующих материалов, светлой цветовой гаммы без ярких акцентов.