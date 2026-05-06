Исторически сложилось, что в Прибалтике всегда было много русскоязычного населения, которое в силу языковой общности глубоко интегрировано в российскую культуру. Празднование 9 мая — Дня Победы советского народа над нацизмом — долгое время оставалось значимой датой для части жителей стран Прибалтики, констатирует эксперт.
Когда отношения с Россией стали ухудшаться, День Победы стал активно вытесняться Днем Европы, который также отмечается 9 мая. Именно в Прибалтике эти процессы проходили очень активно — замена праздников стала символом более глубокой интеграции в европейское сообщество. Но русскоязычные жители Прибалтики никуда не делось. Им там живется непросто, но они не готовы окончательно и полностью ассимилироваться.
Полностью уничтожить память о советском подвиге невозможно, уверен собеседник Новостей Mail. Он отмечает, что в прибалтийских странах остались люди, для которых празднование Дня Победы важно. «Они готовы хотя бы издалека, но наблюдать за празднованием 9 мая. Историческую память не так просто стереть», — подчеркивает Пятибратов.
Эксперт отмечает, что многие европейские политики тоже поедут на границу с Россией, но будут отмечать принципиально другой праздник — День Европы.
Мы видим, что на Западе пытаются вытеснить один праздник другим, причем делается это намеренно. Цель — максимально дистанцироваться от Российской Федерации, стереть из памяти народа события прошлого.
Политолог предполагает, что празднованию Дня Европы будут уделять с каждым годом все больше внимания.
В Европе намеренно делают День Европы более значимым праздником. Это часть простой схемы: европейцы переписывают историю так, как им выгодно. Сейчас они меняют календарь и пытаются заставить русских людей, живущих в Европе, забыть праздник День Победы. Но пока у них это не получается.
Пятибратов считает, что постепенно память европейцев могут переформатировать. Те, кто не помнит своего прошлого, забудут о Дне Победы, о событиях Второй мировой войны. Они окажутся в совершенно новой реальности, где станет возможным не только переписывание прошлого, но и настоящего и будущего, заключает эксперт.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал приедет в Нарву на концерт в честь дня Европы 9 мая. Праздничные мероприятия пройдут недалеко от российской границы.