За год в России модернизируют 295 центров занятости населения в 14 регионах

Модернизация 295 центров занятости населения в 14 регионах страны запланирована на этот год, сообщили в правительстве России по итогам заседания проектного комитета по национальному проекту «Кадры», которое провела вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновление проводят по одному из четырех федеральных проектов нацпроекта — «Управление рынком труда». В него также входит обучение по новым корпоративным стандартам, которое пройдут 6 тыс. сотрудников центров занятости. Среднее время трудоустройства в модернизированных в прошлом году центрах сократилось на 16,3%.
При поддержке федпроекта «Образование для рынка труда» актуализированы национальные рейтинги вузов и колледжей по уровню трудоустройства и заработной плате выпускников. Для удобства абитуриентов и их родителей рейтинги опубликованы на три месяца раньше, чем в 2025 году, — 27 марта текущего года на портале «Работа России». Они охватили 496 тыс. выпускников из 1 тыс. вузов и 698 тыс. выпускников из 3,9 тыс. колледжей. Всего сформировано 232 рейтинга по 52 детализированным группам специальностей, в частности 185 рейтингов вузов и 47 — колледжей.
По федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» действует программа бесплатного обучения и дополнительного профессионального образования для отдельных категорий жителей по востребованным профессиям. В текущем году планируется обучить 104 тыс. человек. Выбраны 213 самых востребованных профессий, 27 из них зарезервированы только для участников СВО. Всего доступно около 5,7 тыс. программ. С начала 2026 года на портале «Работа России» подано более 84 тыс. заявок, что на треть превышает спрос 2025 года за аналогичный период.
В части реализации федерального проекта «Человек труда» отмечается рост доли граждан, считающих рабочие профессии престижными. По данным ВЦИОМа, в I квартале 2026 года доля таких людей составила 74%.
Для повышения престижа рабочих профессий 30 марта открыт прием заявок для проведения региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». По состоянию на 1 апреля 2026 года поданы 144 заявки. В этом году конкурс объединит 413 региональных этапов по 25 номинациям, что в два раза превышает показатели прошлого года. Проведение региональных этапов запланировано до 30 июня.
Помимо этого, 17 апреля во всех регионах страны прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, который посетили 474 тыс. человек, более 23 тыс. компаний представили 450 тыс. вакансий на 2 755 площадках. Благодаря этому 74 тыс. соискателей получили предложения о трудоустройстве, из них 12 тыс. человек уже вышли на работу, в том числе 119 ветеранов специальной военной операции.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.