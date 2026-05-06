За год в России модернизируют 295 центров занятости населения в 14 регионах

При поддержке федпроекта «Образование для рынка труда» актуализированы национальные рейтинги вузов и колледжей по уровню трудоустройства и заработной плате выпускников. Для удобства абитуриентов и их родителей рейтинги опубликованы на три месяца раньше, чем в 2025 году, — 27 марта текущего года на портале «Работа России». Они охватили 496 тыс. выпускников из 1 тыс. вузов и 698 тыс. выпускников из 3,9 тыс. колледжей. Всего сформировано 232 рейтинга по 52 детализированным группам специальностей, в частности 185 рейтингов вузов и 47 — колледжей.