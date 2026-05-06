Где в Воронеже отключат горячую воду? График на май 2026 года

С 12 мая в Воронеже снова начнут отключать горячую воду. Графиком поделились в «РИР Энерго».
Железнодорожный район:
С 12 по 15 мая.
ул. Димитрова, 27, 51а, 51а к.1, 75, 79;
Ленинский пр. 124а, 124б, 126, 130, 132;
Набережная, 1, 1а/1.
С 18 по 22 мая.
ул. Переверткина, 1/1, ½, ⅓, ¼, ⅙, 1/7, ⅛, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60;
ул. 25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10,12,14,14а, 16,18 , 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52,70, 72;
Ленинский пр-т, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142,143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 213, 215, 215в;
ул. Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
ул. Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а;
ул. Зои Космодемьянской, 7, 9, 11, 13, 15, 19;
ул. Гаршина, 6, 10, 16, 21;
ул. Минская, 1, 1а, 2 В, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;
ул. Серафимовича, 41а;
ул. Комсомольская, 27а;
ул. Суворова, 65.
С 12 по 25 мая.
пер. Санаторный, 2, 2а, 4, 4а;
ул. Кузнецова, 9;
ул. Речная, 5.
С 26 мая по 8 июня.
ул. Сосновая, 24, 24а, 24б, 24в;
ул. Лесной массив, 6.
Левобержный район:
С 12 по 14 мая.
ул. Ленинградская, 55а;
ул. Героеа Стратосферы, 1;
Ленинский пр-т, 10а.
С 12 по 15 мая.
Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 8д, 10а, 11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 96а, 96б, 100б, 105/2, 108а, 117, 117а;
ул. Набережная Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;
ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8, 19;
пер. Парашютистов, 4, 10;
пер. Гвардейский, 2, 4;
ул. Мопра, 2а, 3, 8б, 12а, 15, 15/1, 18б; 19/1, 75;
ул. Нижняя, 73;
ул. Ленинградская, 20, 22, 26, 26а, 28, 30, 55а, 68, 82 В 104, 108, 110, 114, 116а, 116б, 118а, 120б, 134, 136а, 136б;
ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74;
ул. Спортивная Набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б;
ул. Старых Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;
ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150;
ул. Порт-Артурская, 19, 21;
ул. Брусилова, 3в;
ул. Героев Стратосферы, 1, 9а, 13а;
ул. Кулибина, 13а;
ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5;
ул. Р. Беляевой, 2, 4, 6;
ул. П. Осипенко, 19, 24;
пер. Ольховый, 2а, 2б, 2 В, 2 г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13;
ул. Туполева, 1, 2а, 3, 3а, 3б, 3 В, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13б, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 31б, 38;
ул. Баррикадная, 5,5а, 7, 7а, 9, 11,13, 19, 23, 26, 28, 29а, 30, 35, 37, 41;
ул. Иркутская, 15а;
ул. Писарева, 1а, 3а, 11а, 13а, 17а, 17б, 17 В, 19а;
ул. Циолковского, 31, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 129;
ул. Айвазовского, 2а;
ул. Волгоградская, 45, 47, 49, 51.
C 12 по 25 мая.
ул. Полякова, 7, 9, 11, 13, 15.
С 25 мая по 8 июня.
ул. Глинки, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17;
ул. Дубянского, 1, 12;
ул. Майская, 2, 3а, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а.
Коминтерновский район:
С 12 по 25 мая.
ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 226, 226а, 226 В, 226д, 232/1, 247/1, 247/2, 247/4, 247/6, 247 г, 247д, 247е, 247и, 251а, 251д, 251, 251 к1, 253, 257, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 259/13, 259/14, 259/16, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;
ул. 9 Января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233 В, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 233/35, 233/40, 233/45, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 262/6, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302;
пер. Рамонский, 2;
пер. Аннинский, 1а;
ул. Жемчужная, 6д;
ул. Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223 В, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в;
ул. Антонова-Овсеенко, 1, 1 В, 7 л, 9, 11, 13;
Московский пр-т, 129а, 145а.
С 26 по 29 мая.
ул. Бульвар Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23а, 22, 24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 46б, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50 В, 51, 51а;
ул. Генерала Лизюкова, 2б, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61 В, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105;
ул. Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;
ул. 60-й Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31;
Московский пр-т, 82, 85, 90, 90/1, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 97а/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 104а, 104б, 104 В, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110 В, 110 г, 110д, 110е, 110и, 110 л, 111, 112, 113, 114;
ул. Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а;
ул. Хользунова, 10, 10б, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4, 38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 40а, 40б, 40 В, 40 г, 40д, 42 (общ.), 42д, 44 (общ.), 46 (общ.), 48, 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 64а, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 99б, 98 В, 100, 100 В, 102, 102 В, 107, 108, 109, 110, 110 В, 111, 112, 112 В, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125;
ул. Владимира Невского, 1, 1а, 1 В, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 13 В, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49;
ул. Антонова-Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35 В, 35э, 48а;
ул. Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141;
пер. Ученический, 5;
ул. 60-летия ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;
ул. Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172;
ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 247/3, 249/1, 249/2, 249/3.
С 25 по 29 мая.
ул. 60-й Армии, 28, 35, 37;
ул. Владимира Невского, 25/7, 25/8, 25/11, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38д, 38 В, 38 г, 38/2, 38/3, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48 В, 48 г, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б;
ул. Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31;
ул. Маршала Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
Московский пр-т, 117а, 117 В, 117б, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131 В, 133, 137, 141;
ул. Бульвар Победы, 2, 4, 6;
ул. Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15;
ул. Антонова-Овсеенко, 33, 35с.
C 12 по 23 мая.
пр-т Труда, 3, 17, 33, 37, 61;
ул. Варейкиса, 72;
ул. Урицкого, 66, 66а, 82, 88, 90, 92.
С 26 мая по 8 июня.
ул. Торпедо, 13а, 17а, 17б, 34;
ул. Лидии Рябцевой, 51а, 51б, 51 В, 53, 55;
пер. Политехнический, 14.
Советский район:
С 12 по 25 мая.
ул. Тепличная, 2, 2а, 2б, 2 В, 4;
ул. Дорожная, 44а.
С 26 мая по 8 июня.
ул. Героев Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
ул. Олеко Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21;
Проспект Патриотов, 1, 2, 2а, 3е, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23;
ул. Южно-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26;
ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а;
ул. Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72;
ул. Пешестрелецкая, 98, 100, 100а.
С 25 мая по 7 июня.
ул. Берег реки Дон, 8, 18, 23, 40, 44;
ул. Тепличная, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28.
Центральный район:
С 12 по 15 мая.
ул. Фридриха Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;
ул. Комиссаржевской, 15;
ул. Карла Маркса, 45а, 74, 76, 98;
ул. 25-го Октября, 15, 31, 41а;
ул. Никитинская, 7, 16а;
ул. Студенческая, 34;
ул. Большая Стрелецкая, 20д;
ул. Станкевича, 45.
C 12 по 25 мая.
ул. Революции 1905 года, 40, 42;
ул. Войкова, 8;
ул. Желябова, 15, 17;
ул. Плехановская, 56;
ул. Средне-Московская, 67, 69, 71, 73;
ул. 3-го Интернационала, 4, 15;
ул. Рылеева, 26а;
ул. Сакко и Ванцетти, 41.
C 26 мая по 8 июня.
ул. Ломоносова, 114/4, 114/5, 114/6, 114/12, 114/13, 116а, 116б, 116 В, 118.
Ленинский район:
С 12 по 25 мая.
ул. Острогожская, 59, 63, 65, 67, 67а, 67б, 67 В.
С 19 мая по 1 июня.
ул. Фридриха Энгельса, 74;
ул. Никитинская, 49, 49а;
ул. Свободы, 22.
C 26 мая по 8 июня.
ул. Моисеева, 75.