В Красноярск доставили частицу Вечного огня

Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве доставили в Красноярск накануне Дня Победы.
Лампада преодолела больше 4 тысяч километров на самолете до Красноярска в рамках всероссийской акции «Огонь памяти». Как сообщили в аэропорту, капсулу 6 мая привезла руководитель регионального исполкома Народного фронта в Красноярском крае Оксана Ларионова.
Завтра, 7 мая, в 9:15 Вечный огонь прибудет к Мемориалу Победы. Далее лампаду провезут по памятным местам города:
10:00 — Советский район, обелиск в честь воинских частей 10:40 — Ленинский район, стела «Красноярск-город трудовой доблести» 11:10 — Кировский район, стела 30-летия Победы 11:45 — Свердловский район, памятник Александру Матросову 12:20 — Центральный район, монумент славы «Журавли моей памяти» 13:00 — Железнодорожный район, памятник «Погибшим в боях за Советскую власть» 13:30 — Октябрьский район, площадь перед Культурным центром на Высотной, памятник «Журавли».
Акция «Огонь памяти» объединяет людей для сохранения исторической памяти и уважения к подвигу защитников. В этом году лампады с Вечным огнём побывают в 71 регионе России и 14 странах мира.
