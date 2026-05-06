Нижегородскую ледовую арену назовут в честь российско-китайского автомобиля

Построенную, но еще не запущенную в эксплуатацию ледовую арену в Нижнем Новгороде назовут в честь российско-китайского автомобиля — Volga Арена. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он напомнил, что в прошлом веке река Волга вдохновила промышленников и стала символом горьковского автомобилестроения.