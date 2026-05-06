Волгоградцев перенесут в атмосферу прифронтового Сталинграда

В Волгоградской филармонии 7 мая в 16:00 пройдет иммерсивная постановка «Щит и меч Сталинграда». Героико-патриотический проект, организованный региональными УФСБ, ГУ МВД и академией МВД, повествует об одной из самых героических страниц обороны Сталинграда.

На интерактивных площадках в филармонии будущие курсанты академии смогут прикоснуться к истории своих предшественников, неся вахту памяти. Жители и гости Волгограда «прогуляются» по улицам прифронтового Сталинграда, станцуют пасодобль «Рио-Рита», услышат голос Левитана и вместе с сотрудниками НКВД «обнаружат» схрон диверсантов.

Также гостям проекта представится возможность сдать нормативы спортсменов «Динамо» того времени, приобрести свежий выпуск газеты «Сталинградская правда» у мальчика-газетчика, а также попробовать «пирожки фронтовые» в буфете. Каждый посетитель станет свидетелем допроса в опорном пункте участкового уполномоченного милиции.

Иммерсивная постановка и музыкальный спектакль превратит проект в живой урок истории, погружая зрителя в атмосферу тех дней через музыку, драматургию, визуальные образы и личные истории.