Новую ледовую арену в Нижнем Новгороде назовут «VOLGA Арена»

Новая ледовая арена, строящаяся на Стрелке, получит название «VOLGA Арена». Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX. Такое решение принято, чтобы объединить два знаковых для региона события: завершение строительства крупного спортивного объекта и запуск серийного производства обновленных автомобилей «Волга».
Арена станет центральной частью культурно-спортивного кластера города и площадкой для проведения международных соревнований. По словам главы региона, объект уже достроен, сейчас проводятся финальные работы перед открытием. Пространство должно стать новой точкой притяжения для жителей и гостей города, знакомя их с наследием Нижегородской области.
Губернатор выразил уверенность, что «VOLGA Арена» станет символом будущих спортивных достижений. Возрождение автомобильного бренда и открытие стадиона подчеркивают преемственность традиций горьковского автомобилестроения в современных проектах развития Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что производитель автомобилей Volga выиграл суды за права на товарные знаки.