Ледовый дворец на Стрелке в Нижнем Новгороде назовут «VOLGA Арена»

Пространство станет новой точкой притяжения и частью культурно-спортивного кластера.

Источник: Время

Новый ледовый дворец на Стрелке в Нижнем Новгороде назовут «VOLGA Арена», сообщил глава региона Глеб Никитин в своем канале в мессенджере МАХ.

«Волга — неизменный символ Нижнего Новгорода, душа и отражение характера нашей земли. Вдохновив в свое время промышленников, она стала символом горьковского автомобилестроения. Сегодня бренд переживает свой ренессанс и уже этим летом готовится к выходу на рынок. В честь возрождения легкового автомобильного производства в Нижнем Новгороде принято решение о присвоении новой ледовой арене на Стрелке имени “VOLGA Арена”», — рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, арена — это не только спортивный объект, но еще и пространство, которое станет новой точкой притяжения и частью культурно-спортивного кластера на Стрелке. Именно там будут проводиться международные соревнования: через ледовую арену гости будут знакомиться с наследием региона.

«Я рад, что два знаковых события — завершение строительства ледовой арены и возрождение легкового автомобильного производства — будут объединены общей историей. Завершаются финальные штрихи — арена достроена, первые серийные автомобили сошли с конвейера. Верю, что VOLGA во всех смыслах и проявлениях станет символом будущих достижений и побед», — написал Никитин.

Кстати, ранее мы сообщали, что губернатор Нижегородской области купил и протестировал новую Volga K50.