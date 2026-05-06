Сквер в Новинках участвует в рейтинговом голосовании за благоустройство по программе «ФКГС»

Сквер в поселке Новинки включен в список территорий, претендующих на первоочередное благоустройство в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Идея создания нового общественного пространства была озвучена в ноябре 2025 года на встрече с жителями и активно поддержана.
Специалисты ПАО «ДОМ.РФ» при поддержке администрации Нижнего Новгорода и Института развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО) разработали предварительную концепцию, учитывающую современные стандарты комфортной городской среды. Предварительно, на территории площадью 6,5 га разместятся просветительский павильон, детский игровой комплекс, спортивный павильон с амфитеатром и пешеходный мост. Пространство будет оснащено камерами видеонаблюдения.
«При включении сквера в программу голосования были систематизированы обращения жителей. Уникальность ситуации в Новинках заключается в том, что проект КРТ, в который теперь войдет и благоустройство сквера в рамках нацпроекта, стал катализатором для разрешения накопившихся вопросов. В свою очередь, призываю жителей не оставаться в стороне и активно голосовать за создание новых общественных пространств», — сказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.
Как сообщили в Минграде Нижегородской области, по итогам межведомственного взаимодействия ведется комплексная работа по улучшению инфраструктуры Новинковского сельсовета. Муниципалитет запустил реализацию масштабного проекта по развитию сети водоснабжения и водоотведения в поселках Новинки, Кудьма, деревнях Кусаковка, Комарово и Сартаково, что стало стратегически важным шагом в развитии территорий в Богородском, Кстовском и Арзамасском направлениях. В транспортной сфере уже запущен автобусный маршрут № 111 «Завод Нител — Деревня Комарово» (в рамках госконтракта), повышающий доступность отдаленных районов. Параллельно прорабатывается вопрос федерального финансирования строительства спортивных площадок в Кусаковке.
«То, что происходит в Новинках, — отличный пример, как голоса жителей за проекты программы “Формирование комфортной городской среды” могут изменить территорию к лучшему. Если сквер наберет достаточное количество голосов, то уже в этом году планируем начать разработку проектно‑сметной документации», — подчеркнул первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин.
Напомним, что голосование за объекты благоустройства продлится до 12 июня 2026 года. Отдать свой голос за понравившуюся территорию можно на платформе: zagorodsreda.gosuslugi.ru.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Проект состоит из 12 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.
Возрастное ограничение: 12+.