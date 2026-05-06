По пропускам. Стали известны подробности проведения Дня Победы в Самаре

В этом году празднование Дня Победы в регионе пройдёт в несколько дней. Массовых гуляний станет меньше, зато появятся новые форматы — архивные выставки под открытым небом и онлайн-шествия «Бессмертного полка». Рассказываем, что, где и когда можно увидеть.
Предпраздничная программа.
В четверг, с 11 до 15 часов, на площади Славы развернут главную предпраздничную площадку. Здесь откроется выставка «Без срока давности» — рассекреченные документы, фронтовые фотографии и артефакты военных лет. Рядом любой желающий сможет сплести маскировочную сеть для отправки на передовую или написать письмо солдату в шатре «СВОи». Там же волонтёры раздадут Георгиевские ленты и напомнят, как их правильно носить.
В тот же день в историческом парке «Россия — моя история» на улице Красноармейской начнёт работать выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы» — о подвиге военных врачей и медсестёр. А в 15:40 с 15-й платформы железнодорожного вокзала Самары отправится специальный электропоезд «Самара — Курумоч — Самара». Пассажиров в пути будут сопровождать песни военных лет, а перед отправлением на перроне выступят детские коллективы и заработает полевая кухня.
Как устроен парад и кто на него попадёт.
Вечером 8 мая с 20:00 в центре Самары перекроют движение на улицах Молодогвардейской, Чапаевской, Фрунзе, Вилоновской, Красноармейской и Шостаковича. Ограничения снимут только после окончания парада 9 мая.
В субботу в 10 утра на площади Куйбышева начнётся военный парад — без бронетехники, одни пешие расчёты. 18 групп, всего около 1300 человек: военнослужащие, казаки, сотрудники правоохранительных органов, студенты военных кафедр и юнармейцы. Площадь откроют только для приглашённых — попасть можно по именным билетам через КПП на улицах Вилоновская и Красноармейская, при себе нужно иметь паспорт. Детей младше семи лет не пустят. Все остальные увидят парад в прямом эфире на разных региональных ресурсах.
«Бессмертный полк»: десять способов.
Традиционного шествия по площади Куйбышева не будет. Вместо этого организаторы предлагают больше десятка альтернативных форматов. Самый масштабный — «Бессмертный полк онлайн». 9 мая в 12:00 на сайте 2026.polkrf.ru начнётся трансляция портретов ветеранов со всей страны. Заявки на участие уже закрыты, но смотреть видеоряд может любой желающий.
Одновременно по улицам Самары курсируют «Троллейбус Победы» (маршрут № 4) и «Автобус Победы» (маршрут № 34) — их борта украсили портретами фронтовиков. Свой автомобиль тоже можно сделать частью акции: на сайте polkrf.ru можно скачать и распечатать рамку для фото героя. Можно разместить портрет на одежде или сменить аватарку в соцсетях — шаблоны есть там же.
На предприятиях, в школах и учреждениях культуры оформляют «Стены памяти» — любой может принести фотографию своего родственника-ветерана и прикрепить её на общий стенд. В школах и колледжах проходят «Разговоры о важном», а звонки заменяют на мелодии военных лет.
В этом году появились и два новых формата. Акция «СВОи — родные»: ветераны и действующие бойцы записывают видео с портретами своих дедов-фронтовиков и рассказывают, как семейная история повлияла на их решение защищать Родину. Ролики выходят с хештегами #СВОиРодные и #БессмертныйПолк. Ещё один — «Бессмертный полк на передовой»: портреты победителей размещают в блиндажах и на военной технике в зоне специальной военной операции.
Все альтернативные форматы будут работать до 11 мая. Выбрать удобный и узнать подробности можно на сайте polkrf.ru.
Вечер 9 мая.
Концерта на площади Куйбышева в этом году не будет. Зато артиллерийский салют и фейерверк состоятся — их начнут ровно в 22:00. Выстрелы произведут из гаубиц батареи 30-й мотострелковой бригады, а цветные огни взлетят с баржи, установленной в акватории Волги напротив Струковского сада’Праздничный салют произведут силами 2-й гвардейской общевойсковой армии в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне«, — сообщил начальник специальной службы штаба 2-й армии подполковник Андрей Садовников. Одновременно с наступлением темноты на площади Героев 21-й Армии запустят светомузыкальное шоу фонтана “40 лет Победы” — более двухсот струй будут менять цвет и ритм под “Катюшу”, “Смуглянку” и “День Победы”.
Попасть на набережную можно будет только через КПП с металлодетекторами. Организаторы просят не брать с собой громоздкие сумки, рюкзаки и зонты-трости — это ускорит проход. Лучше прийти заранее, так как поток зрителей ожидают большой. Движение по улице Максима Горького (от Льва Толстого до Вилоновской) перекроют с 15 часов дня и откроют не раньше 23 часов — после того, как разойдутся люди и уедет техника.