Опрос показал самую популярную военную драму среди россиян

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Военная драма «Молодая гвардия» с Юрой Борисовым вошла в число наиболее популярных фильмов о войне у российских зрителей за период с 30 апреля 2025 года по 30 апреля 2026 года, говорится в исследовании холдинга ON Медиа, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«За период с 30 апреля 2025 года по 30 апреля 2026 года из фильмов о войне наибольший зрительский интерес вызвали драмы “Солдатская мать” с Анной Каменковой и Евгением Шириковым, “Молодая гвардия” с Никитой Тезиным и Юрой Борисовым», — следует из данных онлайн-кинотеатра КИОН, который входит в холдинг ON Медиа.
В число популярных фильмов также вошли «Семнадцать мгновений весны» с Вячеславом Тихоновым, исторический детектив «Враг у ворот» с Александром Новиным и Филиппом Янковским, документальный фильм «Победа», посвященный ключевым сражениям Великой Отечественной войны.
«За последние шесть месяцев фильмы о Великой Отечественной войне смотрели 72% россиян. Среди людей старше 55 лет эта доля достигает 87%, а среди молодежи 18−25 лет — 59%. Мужчины смотрят военное кино чаще женщин — 60% против 40%», — следует из данных сервиса.
Опрос был проведен аналитиками холдинга ON Медиа к 9 мая среди 1460 респондентов старше 18 лет в городах с населением от 100 тысяч жителей.
