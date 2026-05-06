Российский препарат для лечения кишечника пройдет исследования в Китае

МОСКВА, 6 мая /ТАСС/. Инновационный российский препарат для лечения воспалений кишечника, в том числе болезни Крона и язвенного колита, пройдет клинические исследования в Китае, сообщает биотехнологическая компания Biocad.
«Biocad получил одобрение регуляторных органов Китая на проведение клинического исследования первой фазы BCD-261 с участием здоровых добровольцев», — говорится в сообщении. Отмечается, что сегодня в мире «отсутствуют зарегистрированные препараты данного класса».
BCD-261 — это оригинальная молекула, разработанная российской компанией для лечения воспалительных заболеваний кишечника.
Параллельно программа клинических исследований BCD-261 продолжается и в России, ведется набор пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника в клинические исследования второй фазы.
«Проведение клинических исследований такого уровня — это важнейший вклад в развитие современной медицины и повышение доступности инновационной терапии для пациентов. Особенно значимо, что российские компании активно проводят собственные оригинальные разработки и выводят их на международный уровень. Это свидетельствует о высоком научном потенциале и зрелости отечественной фармацевтической отрасли», — приводятся в сообщении слова руководителя отделения гастроэнтерологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, главного гастроэнтеролога Московской области, президента Российского общества по изучению воспалительных заболеваний кишечника Елены Белоусовой.
Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона и язвенный колит) — хронические иммуновоспалительные заболевания, сопровождающиеся диареей, болями в животе, кровотечениями и снижением качества жизни. По разным данным, в России распространенность язвенного колита составляет около 71 случая на 100 тыс. человек, болезни Крона — около 45 на 100 тыс.