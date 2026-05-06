Сезон уличной торговли цветами и саженцами открывается в Красноярске

В пятницу, 8 мая в сквере имени А. С. Пушкина (на пересечении проспекта Мира и улицы Кирова) пройдет первая в сезоне ярмарка садовых и домашних растений «Цветочная симфония». Горожанам предложат первоцветы, многолетники, декоративные кустарники и комнатные растения. Кроме того, посетители смогут получить советы по уходу за растениями от опытных садоводов. В течение сезона, по пятницам до октября, пройдут тематические дни: День пиона, День флокса, День гортензии, Бал хризантем, а также мастер-классы по агротехнике. Выставка пользуется популярностью у жителей и гостей города, а также поддерживает местных цветоводов, многие из которых — старшее поколение, отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких. Ранее эксперты рассказали садоводам, что уже можно высаживать в мае, а с чем подождать, и что еще необходимо успеть.