Люди ждут по 7 часов. В аэропорту Казани 6 мая 2026 массово задержаны рейсы

6 мая онлайн-табло казанского аэропорта вновь пестрит красными строчками. Самолёты в Санкт-Петербург, Волгоград, Пермь, Стамбул уходят с опозданием от 3 до 7 часов. Причины не называются. Режим «Беспилотная опасность» сегодня не вводили, Росавиация об ограничениях не сообщала. А днём ранее пассажиры из Антальи застряли в Казахстане — провели в самолёте 7 часов, ночевали в аэропорту без еды и гостиницы. Что происходит с авиасообщением в Татарстане — в материале «АиФ-Казань».
«Перенесли на 7 часов»: какие рейсы задерживают 6 мая.
Едва оправившись от ночной тревоги
По данным онлайн-табло международного аэропорта Казани, к полудню 6 мая задерживаются не менее 10 рейсов на вылет и столько же на прилёт. Самая большая задержка — у рейса в Санкт-Петербург: вместо 8:25 он отправится в 15:10 (почти 7 часов ожидания). Вылет в Волгоград сдвинулся с 9:05 на 16:15 (более 7 часов). Рейс в Пермь задержан на 30 минут (вместо 10:50 — в 11:20). Межгалународные направления тоже страдают: два рейса в Стамбул перенесены с 10:40 и 11:30 на 13:15 и 12:30 соответственно.
На прилёт ситуация не лучше. Борт из Омска, ожидавшийся в 7:55, прилетит только в 15:25 (разница — 7,5 часов). Рейс из Барнаула (8:45) перенесён на 11:45, из Москвы (9:40) — на 12:35, из Антальи (10:30) — на 11:15. Всего задерживается около 20 рейсов.
«Не давали еду, ночевали на полу»: история пассажиров, застрявших в Казахстане.
Эти задержки — лишь вершина айсберга. Днём ранее, 5 мая, пассажиры рейса XC9042 авиакомпании Arendon, летевшие из Антальи в Казань, оказались в настоящем аду. Из-за закрытия аэропорта Казани (действовал режим «Ракетная опасность») борт перенаправили в Атырау. Люди провели в салоне самолёта семь часов — экипаж не выпускал их в здание, хотя пограничники были готовы принять.
Когда пассажиров всё же пустили в терминал, авиакомпания, по их словам, предоставила только воду. Ни еды, ни гостиницы. Российские банковские карты (включая «МИР» и UnionPay) в Казахстане не работали — купить еду было нечем. Люди ночевали на жёстких креслах и полу. Вылет обещали «около полуночи», но точного времени не назвали.
Аналогичная история произошла с рейсом из Шарм-эль-Шейха — его также перенаправили на запасной аэродром. Транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.
Почему не летают самолёты 6 мая: версии.
Официальной информации о причинах сегодняшних задержек нет. Весьма вероятно, что это «эффект домино» от вчерашнего коллапса: самолёты и экипажи оказались не на своих базах, расписание сместилось, и воздушные гавани до сих пор расхлёбывают последствия. Кроме того, 6 мая в Татарстане ожидаются грозы и порывы ветра до 15 м/с — возможно, метеоусловия тоже вносят коррективы.
Но главное: сегодня не вводился режим «Беспилотная опасность», аэропорты работают в штатном режиме. Это значит, что технические или логистические сбои носят не экстренный, а накопительный характер.
«Берите с собой еду и запасную сим-карту»: советы пассажирам.
История с Атырау показывает: если рейс перенаправляют в другую страну, рассчитывать на помощь авиакомпании можно не всегда. Опытные пассажиры советуют:
- всегда иметь в ручной клади запас воды, сухпайки (батончики, орехи, печенье);
- иметь при себе наличные в той валюте, которая принимается за границей (доллары или евро);
- зарядить внешний аккумулятор и иметь бумажную распечатку контактов авиакомпании и консульства;
- при задержке более 4 часов требовать у представителя перевозчика питание, при задержке более 8 часов — гостиницу (по Воздушному кодексу);
- фиксировать все обещания на телефон или бумагу.
Аэропорт Казани, в свою очередь, заверяет, что пассажирам предоставляют воду и питание, работают комнаты матери и ребёнка. Но проверять эту информацию лучше самостоятельно.
Майские праздники 2026 года стали настоящим стресс-тестом для авиаотрасли Татарстана. Ночные атаки БПЛА, ракетная опасность, закрытое небо — а теперь и технические накладки. Пассажирам остаётся запасаться терпением и заранее сверять статус рейсов на сайтах авиакомпаний. Авиаперевозчикам — соблюдать законодательство и не бросать людей в чужой стране без еды и крыши над головой.
Редакция «АиФ-Казань» будет следить за развитием ситуации.