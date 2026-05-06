Люди ждут по 7 часов. В аэропорту Казани 6 мая 2026 массово задержаны рейсы

По данным онлайн-табло международного аэропорта Казани, к полудню 6 мая задерживаются не менее 10 рейсов на вылет и столько же на прилёт. Самая большая задержка — у рейса в Санкт-Петербург: вместо 8:25 он отправится в 15:10 (почти 7 часов ожидания). Вылет в Волгоград сдвинулся с 9:05 на 16:15 (более 7 часов). Рейс в Пермь задержан на 30 минут (вместо 10:50 — в 11:20). Межгалународные направления тоже страдают: два рейса в Стамбул перенесены с 10:40 и 11:30 на 13:15 и 12:30 соответственно.