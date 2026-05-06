В Бресте бабушка по суду доказала родство с внучкой, мать которой убила ее сына

Источник: Комсомольская правда

В Бресте женщина через суд смогла доказать факт родства со своей внучкой, что позволит ей обрести право на общение и обратиться за установлением опеки над ней. Как рассказали в Генеральной прокуратуре Беларуси, некоторое время назад в суд Бреста поступило заявление от гражданки, в котором она просила установить факт отцовства в отношении малолетней, предполагаемой дочери ее сына. Однако суд оставил заявление без рассмотрения, поскольку по Гражданскому кодексу Беларуси подано оно лицом, не имеющим полномочий на его подписание и (или) подачу.

Однако соответствующее заявление может быть подано прокурором, что и было сделано.

— При изучении ситуации прокуратура установила, что в ноябре 2025 года сожительница сына заявительницы была осуждена за его убийство, совершенное в июле того же года. По приговору суда ей было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, — рассказали правоохранители.

В том же ноябре 2025 года у осужденной родилась дочь, в свидетельстве о рождении которой была сделана запись со слов матери, не состоявшей в браке.

В результате инициированной прокуратурой экспертизы факт родства девочки и ее биологической бабушки со стороны отца нашел свое подтверждение. В настоящее время девочка находится в «Доме ребенка» УЗ «Пинская детская больница».

Теперь восстановленная в правах бабушка может общаться с внучкой и в перспективе установить над ней опеку.

