В Бресте бабушка по суду доказала родство с внучкой, мать которой убила ее сына

В Бресте женщина через суд смогла доказать факт родства со своей внучкой, что позволит ей обрести право на общение и обратиться за установлением опеки над ней. Как рассказали в Генеральной прокуратуре Беларуси, некоторое время назад в суд Бреста поступило заявление от гражданки, в котором она просила установить факт отцовства в отношении малолетней, предполагаемой дочери ее сына. Однако суд оставил заявление без рассмотрения, поскольку по Гражданскому кодексу Беларуси подано оно лицом, не имеющим полномочий на его подписание и (или) подачу.