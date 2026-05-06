В Перми дисквалифицировали директора управляющей 110 домами компании

ИГЖН Пермского края инициировала дисквалификацию директора управляющей компании ООО «ПЕРМКОММУНАЛСЕРВИС». Под ее управлением находятся 110 многоквартирных домов в Свердловском и Мотовилихинском районах Перми, Пермском муниципальном округе.
Поводом для дисквалификации послужили многочисленные нарушения лицензионных требований в содержании общего имущества дома на ул. Академика Вавилова, 19 в Перми.
«Суд учел характер совершенного административного правонарушения, посягающего на безопасность, права и интересы граждан, а также личность и имущественное положение виновного. Постановление не вступило в законную силу», — сообщила краевая инспекция Госжилнадзора.
Ранее директора УК уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов. Ему назначили штрафа на сумму более 50 тыс. руб.