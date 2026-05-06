Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата привезли в Нижний Новгород

В преддверии Дня Победы в Нижний Новгород доставили Частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата. Для транспортировки использовали фирменный поезд «Буревестник», сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
Частицу Вечного огня в рамках патриотической акции также привезли во Владимир и Казань.
«Мы испытываем глубокое уважение перед подвигом наших предков и рады помочь доставить священный огонь в разные города и населенные пункты в целости и сохранности», -прокомментировал начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.
Акция «Огонь памяти» является международной — она объединяет ветеранов ВОВ и СВО, а также представителей общественных организаций и всех неравнодушных. В этом году ее проводят уже в десятый раз. Частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата привезут в 71 регион РФ и 14 стран мира.