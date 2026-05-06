Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата привезли в Нижний Новгород

Акция «Огонь памяти» является международной — она объединяет ветеранов ВОВ и СВО, а также представителей общественных организаций и всех неравнодушных. В этом году ее проводят уже в десятый раз. Частицу Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата привезут в 71 регион РФ и 14 стран мира.