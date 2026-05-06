Предпринимателя оштрафовали за продажу ветеринарных лекарств без лицензии в Ростовской области

В Ростовской области индивидуальный предприниматель попался на продаже ветеринарных лекарств без лицензии. Об этом говорится на сайте Россельхознадзора по региону.
Бизнесмен торговал препаратами в розницу, хотя разрешения на это у него не было. На предпринимателя составили протокол. Также ему выдали предписание снять все лекарства с продажи до получения лицензии. Материалы дела передали в Арбитражный суд Ростовской области.
В апреле суд признал бизнесмена виновным. Решение подтвердило, что действия Россельхознадзора были законными и помогли пресечь незаконный оборот ветеринарных препаратов. Теперь предпринимателю грозит административное наказание.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!