Казанцы потребовали отключить отопление раньше срока из-за жары

Люди начали массово жаловаться в социальных сетях мэрии, требуя немедленно прекратить отопительный сезон.

Источник: AP 2024

В столицу Татарстана пришло долгожданное летнее тепло. Днём 5 мая воздух прогрелся до плюс двадцати семи градусов. Однако батареи в квартирах горожан, вопреки погоде, продолжали греть. Люди начали массово жаловаться в социальных сетях мэрии, требуя немедленно прекратить отопительный сезон. Комментаторы возмущались: «Сейчас до +27. Отопление и окна открытые. Деньги напрямую в окно». Другая жительница опубликовала фото термометра в квартире с температурой почти тридцать градусов тепла.

В мэрии ответили, что отключение тепла произойдёт по нормативам — седьмого мая. Согласно правилам, для завершения сезона необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха превышала восемь градусов тепла в течение пяти дней подряд. Однако горожан такой ответ не устроил. «Когда значения среднесуточной температуры превышает 8 градусов на целых 15 градусов, следует незамедлительно прекратить подачу тепла! Не дожидаясь продолжительности в 5 дней. Это расточительство и издевательство над людьми», — написал один из пользователей. Другие жаловались, что перекрыли батареи, но платить всё равно придётся как зимой.

Напомним, что решение об окончании отопительного сезона было принято четвёртого мая. Батареи в домах Казани должны остыть седьмого мая. Жителям, у кого в квартирах слишком жарко, рекомендуют обращаться в управляющие компании и ресурсоснабжающие организации с заявками на регулировку. Однако, по закону, завершить сезон раньше установленного срока невозможно без соответствующего постановления. Пока же казанцам приходится терпеть или самим перекрывать стояки.