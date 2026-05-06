В Уфе взяли под охрану памятник Мажиту Гафури

Памятник Мажиту Гафури — основоположнику башкирской советской литературы установлен в 1978 году. Соответствующий приказ Башкультнаследия подписан на днях.
Предметом охраны памятника являются месторасположение объекта на площади перед зданием Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури Уфы в квартале, ограниченном улицами Заки Валиди, Советская, Тукаева и Карла Маркса; объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, а также техника и материалы объекта — двухступенчатое основание постамента из гранитных и мраморных блоков и скульптура из бронзы.
Согласно документу объект установлен на двухступенчатый постамент. Скульптурная композиция состоит из фигуры сидящего поэта с книгой в левой руке. Поэт одет в классический костюм: удлиненный пиджак, брюки и рубашку с застегнутым воротом, на голове поэта — тюбетейка. Корпус фигуры слегка наклонен вперед, одна рука опирается на колено, другая свободно расположена, взгляд фигуры направлен вдаль.
На пьедестале выгравированы надписи: «Л. Кербель-78» и «“Монументскульптура” Ленинград 1978». К документу прилагается панорамный вид на объект со стороны улицы Заки Валиди.